Les Carnets du monde - vendredi 19h/20h - Iran / Suède / Egypte - 12/01/18

Les Carnets du Monde, c’est une fenêtre ouverte sur la planète et ceux qui y vivent. Des reportages long format, des invités, le regard des étrangers sur la France, des chroniques (littérature, musique, cinéma…) : parce que nous ne sommes pas le nombril du monde, les correspondants et envoyés spéciaux d’Europe 1 nous font découvrir “la vie des autres”. Une grande émission de société sur l’étranger proposée par Sophie Larmoyer.

Les aspirations de la jeunesse iranienne

Le mouvement de protestations qui s’est répandu dans plus de 80 villes d’Iran durant une semaine, à partir du 28 décembre 2017, semble avoir été contenu. Même si 21 personnes y ont été tuées en une semaine, et quelque 3 700 Iraniens arrêtés. En cause dans ce soulèvement : la vie chère, le chômage… les Iraniens espéraient plus de changements avec l’accord sur le nucléaire. Les jeunes disent, sur Europe 1, leurs espoirs et colères.

Reportage de Jean-Sébastien Soldaini à Téhéran, en Iran

Notre Europe : la Suède en hiver… on cherche la lumière !

L’Europe, comment ça marche ? Quelle est l’actualité de nos voisins européens ? Chaque semaine Notre Europe fait le point sur cette construction européenne dont nous faisons partie.

Comment survivre aux longues nuits de décembre à février ? Avec quelques heures de soleil par mois, les habitants de la capitale suédoise se posent tous les ans la question. Voyages sous les tropiques, thérapie lumineuse, sport… Ils rivalisent d’imagination pour échapper à l’obscurité nordique et à sa manifestation la plus grave, la dépression hivernale. Face à l’hiver, les Suédois résistent !

Reportage de Frédéric Faux en Suède

Chrétien et musulmans d’Egypte, une cohabitation difficile… pas impossible !

Le weekend dernier, les orthodoxes célébraient la naissance du Christ. Une fête, en Egypte, placée sous le signe du deuil cette année à cause de la série d’attentats meurtriers qui a visé les chrétiens. Au sud du Caire, en Haute-Egypte, un village a perdu 7 de ses membres en mai dernier dans l’attaque d’un bus de coptes qui se rendaient dans un monastère. Cette bourgade de 5000 habitants n’est pourtant pas comme les autres : 50% musulmans, 50% chrétiens, ces habitants ont construit ensemble au fil des années un ilot apaisé…

Avec Ariane Lavrilleux à Nazlet Hanna, Egypte

La Bande des Carnets

Une musique, de la littérature étrangère, une histoire du web… partagés par Nicolas Carreau,Valentin Riglet-Brucy et Laurent Berbon

- L’Amérique de Trump vue et racontée par les écrivains américains et français, c’est dans le dernier numéro de la revue America

- Jacob Salem & Somkieta sortent Nanluli le 16 février nous font découvrir le son helvéto-mossi !

https://www.youtube.com/watch?v=EUaiMdLGlWw

17 janvier 2018 20h MONTREUX JAZZ CAFE MONTREUX SUISSE

25 janvier 2018 20h30 STUDIO DE L’HERMITAGE PARIS FRANCE

26 janvier 2018 21h30 USINE A GAZ NYON SUISSE

- Une femme abandonnée dans le froid par un hôpital de Baltimore, la vidéo qui choque les Etats-Unis.

http://www.baltimoresun.com/health/bs-hs-hospital-video-follow-20180111-story.html

https://www.youtube.com/watch?v=albbTqdIyio

Voyage en Autistan

Chaque semaine Josef Schovanec, philosophe-voyageur et porteur d’autisme, pose son regard sur un pays ou une situation dans le monde. Ce vendredi Josef nous emmène dans les contrées les plus reculées de la planète !