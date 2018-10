C'est arrivé demain - 14.10.18

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Pendant une heure, Patrick Cohen reçoit, des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Invités :

- Damien Chazelle, réalisateur de First Man - le premier homme sur la Lune L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969, date de sortie mercredi prochain

- Gilles Kepel, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain, enseigne à l'université Paris, sciences et lettres, à paraître "Sortir du chaos" (Gallimard) - Un an après la chute de Raqqa, Gilles Kepel propose une méthode contre chaotique à travers la confusions de l’Orient.

- Art Mengo, la semaine prochaine sortie de son nouvel album La Maison des ailes