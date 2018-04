C'est arrivé demain - 01/04/18

Le dimanche, place à l’actualité qui vient, les sujets de société, les sciences, avec tous ceux qui transforment et inventent le monde de demain y compris les artistes. Le samedi ou le dimanche, de la simplicité, de la curiosité et de l’empathie avec une pointe d’humour et d’émotion.

1/ « Une rencontre Trump / Kim Jong-un : les raisons d'un retournement stratégique Dorian Malovic Chef du service Asie au quotidien La Croix Co-auteur de « Le Monde selon Kim Jong-un », éd. Robert Laffont (février 2018) 2/ « Comment survivre à la transformation numérique de nos jobs ? » Olivier Bas Vice-président de Havas Paris et professeur à la Sorbonne Auteur de « # Like ton job ! Comment vivre avec bonheur la transformation digitale », éd. Dunod (à paraitre mercredi, 4 avril) 3/ « Sous les crampons la plage : l’autobio footballistique de Dany Cohn-Bendit » Daniel Cohn-Bendit Ancien député européen, cofondateur du mouvement Europe Ecologie, icône des événements de Mai 68 Auteur de « Sous les crampons... la plage (foot et politique, mes deux passions) », éd. Robert Laffont (a paraitre jeudi prochain, le 5 avril) Le document exceptionnel « tout sonore sur mai 68 », est toujours disponible en écoute sur europe1.fr Et le documentaire « La Traversée », avec Romain Goupil, sera diffusé sur France 5, le 21 mai 4/ « Oldelaf, un cœur de Goliath… et le bras en écharpe » Oldelaf Auteur-compositeur-interprète, chanteur humoristique et musicien Son nouvel album « Goliath » vient de sortir En tournée, dont le 5 avril à Grenoble, le 4 mai à Nantes, le 16 mai au Trianon à Paris