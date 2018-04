Zara lance une vitrine virtuelle dans ses magasins

Chaque jour, Axel de Tarlé fait un point sur l'économie.

Zara va lancer des vitrines "virtuelles" dans ses magasins.

Concrètement, ça ressemble à quoi une "vitrine virtuelle" ?

Concrètement, c'est vide !

Vous passez devant la boutique Zara et il n'y a rien en vitrine.

Il faut sortir son téléphone portable, lancer l'application de Réalité Augmenté "Zara" et, en pointant vers la vitrine, vous voyez défiler des mannequins avec bien sûr, possibilité d'acheter les vêtements en un click.

N'est-ce pas un peu gadget ?

L'objectif c'est d'attirer les jeunes, les "millennials" comme on dit, ceux qui sont nés en l'an 2000.

Et quand on y pense pourquoi pas. Le point fort de Zara c'est la fréquence du réassort, la "fast fashion", la mode rapide.

Les collections sont très courtes et, il y a des nouveautés en permanence.

Là, vous imaginez avec cette vitrine virtuelle, la devanture peut changer tout le temps, en un click.

Zara peut ainsi capitaliser sur son point fort par rapport à son concurrent historique, H&M.

Quel est le secret de Zara ? Il fait fabriquer l'essentiel de ses vetements en Europe ou dans des pays proches, ce qui lui permet d'être très réactif, de sortir un nouveau vêtement en 15 jours en fonction de la météo ou de la tendance du moment.

Alors que H&M sous-traite en Asie du Sud-Est, c'est moins cher c'est sûr mais cela suppose de grosses commandes et plusieurs mois d'attente avant d'être livré avec bien sûr le risque de se retrouver avec des invendus.

C’est exactement ce qui vient de se passer, quatre milliards d'euros d'invendus au premier trimestre pour H&M et un bénéfice divisé par deux.

H&M accuse également la concurrence des sites Internet, type Amazon.

Alors que là aussi, sur Internet, Zara fait mieux que résister avec des ventes en ligne en hausse de 41% sur un an.

Ça veut dire que le modèle économique de "Zara" est plus pertinent que celui de H&M ?

Oui et tant mieux. Fabriquer en Europe s'avère plus pertinent que fabriquer en Asie. De même, sur Internet, Zara montre qu'on peut résister face à Amazon. C’est une belle leçon d'optimisme.

Zara, l'espagnol, depuis son siège en Gallice, nous montre qu'on peut réussir en Europe, à la fois, face au géants américains de web et face à la deferlante du "Made In China".