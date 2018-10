Triomphe des lignes aériennes Low cost vers les États-Unis

Chaque jour, Axel de Tarlé fait un point sur l'économie.

Bientôt des Billets d'avions à 100 euros pour New-York ?

Les vols low cost sont en train de faire une percée spectaculaire vers les États-Unis.

Pendant longtemps, on a dit que le low cost était réservé uniquement aux vols courts et moyens courriers. Aux Vols en Europe, pour faire simple.

Pourquoi ? Parce qu'un vol vers les États-Unis, c'est long. Il faut donc un vrai service et c'est plus difficile de faire des économies sur les vols longs.

On s'est trompé puisque le low cost cartonne vers les États-Unis.

La compagnie Norwegian propose notamment des vols directs au départ de l'Europe (Paris, Londres ou Amsterdam) vers New-York. En l'espace d'un an, elle est devenue leader européen vers New-York.

Concernant les vols au départ de New-York, Norwegian est également la première compagnie européenne sur un an (à fin juillet). Elle enregistre 1,67 millions de vols contre 1,63 millions pour British Airways.

Norwegian a ravi à British Airways le titre de première compagnie européenne pour les vols vers ou depuis New-York.

Quand on dit "low-cost", ça veut dire des billets à quel prix ? Et avec quel service ?

Pour un Paris-New-York, il faut compter 160 euros pour l’aller et 125 euros pour le retour. Mais les dates ne sont pas très pratiques.

Le prix comprend un service minimum puisque tout est payant et notamment le bagage en soute, la nourriture ou encore la couverture.

Air France et British ont donc du souci à se faire. Elles étaient déjà attaquées en Europe par les Ryanair et Easy Jet mais elles avaient, pour le moment, la paix au dessus de l'Atlantique où elles pouvaient gagner un peu d'argent.

La bataille est désormais partout. En Europe mais aussi vers les États-Unis à présent à cause de la compagnie Norwagian.

C’est une bonne nouvelle pour le consommateur. On va pouvoir aller à New-York en famille, à petit prix.

C’est une complexité supplémentaire pour Air France qui envisage de créer une filliale low-cost vers les États-Unis, une "Transavia" dédiée aux trajets vers les États-Unis.