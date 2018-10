Quelles sont les enseignes préférées des Français ?

Chaque jour, Axel de Tarlé fait un point sur l'économie.

"Grand Frais" devient l'enseigne préférée des Français.

Selon ce le Cabinet OC&C qui a enquêté auprès de 7500 consommateurs Français, Grand Frais détrône Decathlon qui était l'an dernier l'enseignée préférée.

On constate le triomphe des enseignes de spécialistes avec les surgelés représentés par Picard qui se place à la quatrième place, Cultura pour la culture en troisième place, Décathlon pour le sport en seconde position et donc Grand Frais pour les produits frais, avec des fruits et légumes bien présentés.

Il y a des des brumisateurs sur les salades pour vous donner une impression de frais mais aussi et surtout, des produits locaux et une profusion de fruits exotiques.

Ce triomphe des enseignes spécialisées enfonce un peu plus le concept "tout sous le même toit" qui est au coeur des hypermarchés. Le concept de l'hyper-marché ne séduit plus, un concept où l'on trouve de tout comme des produits frais, de la hifi, des vêtements ou des articles de sport.

Le consommateur préfère le concept du spécialiste, plus légitime et jugé plus performant dans son domaine.

L'autre enseignement de ce baromètre, c'est la disparition d'Amazon qui n'apparait pas dans le TOP 10.

Amazon est relégué à la 12e place, c’est la preuve que la bataille du web n'est pas perdue.

Les Français plébiscitent les commerces en dur, spécialisés, qui apparaissent comme légitimes dans leur domaine, avec du conseil et des produits maisons comme pour Décathlon ou Picard qui développent leurs propres marques.

Du conseil et des produits de qualité, ces enseignes font leur travail de commerçants et cela fonctionne, tant mieux.

En creux, cela montre bien l'énorme défi à relever pour les hypermarchés qui sont attaqués par Internet et ces enseignes spécialisées.