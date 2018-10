Bien-vivre et épanouissement : mieux vaut naître en Asie qu’en Europe !

Chaque matin, Axel de Tarlé décrypte l'une des actualités économiques marquantes du jour.

Aujourd'hui, mieux vaut naitre en Asie qu'en Europe, c'est le constat terrible que fait la Banque mondiale.

Depuis toujours, on entend dire qu'on a de la chance d'être né en France, en Europe, dans une région riche et civilisé. Il va falloir réviser nos positions.

La Banque mondiale s'est intéressée à la génération suivante, celle qui naît en ce moment. Elle a établi un baromètre qui mesure deux atouts majeurs pour la jeunesse : la santé et l'éducation. Au fond, c'est ce que l'on souhaite tous à ses enfants : être en bonne santé et avoir de bonnes notes à l'école.

La Banque mondiale a étudié 160 pays dans le monde et calculé pour chacun un indice de "Capital humain" qui mesure la santé, l'espérance de vie et les connaissances acquises à l'école.

Qui arrive en tête ? Avant c'était toujours les pays d'Europe du Nord qui arrivaient en tête. Maintenant, ce sont des pays asiatiques. En première position, on retrouve Singapour suivi par la Corée du Sud, le Japon et Hong-Kong.

Ensuite, arrivent les traditionnels pays d'Europe du Nord comme la Finlande, la Suède, les Pays-Bas puis l'Allemagne, l'Italie. La France est 22e et les États-Unis sont 24e.

Comment expliquer cette percée des pays asiatiques ?

Ce sont les connaissances. Un Coréen bénéficie aujourd'hui d'une meilleure scolarité qu'un Français, il acquière plus de connaissances.

La Chine reste derrière dans ce classement, à la 46eme place mondiale. Mais elle grimpe en matière d'espérance de vie, elle a rejoint les États-Unis. Un Chinois de 15 ans a aujourd'hui une espérance de vie supérieure à celle d'un Américain de 15 ans.

Ça fait réfléchir car c’est là, une preuve supplémentaire du grand basculement vers l'Asie.