29 mars 1919 : Raoul Villain, jugé pour l'assassinat de Jean Jaurès, est acquitté

Chaque matin, Franck Ferrand nous fait revivre l'histoire à travers les événements qui ont marqué la date du jour.

Nous sommes le 29 mars 2018, mais en quel 29 mars partons-nous ?

Le 29 mars 1919, le jour de l’acquittement de Raoul Villain. Stupéfiant verdict épargnant cet homme jugé pour l’assassinat de Jean Jaurès, au café du Croissant.

Donc à Paris, à l’été 1914. Villain est remis en liberté faute de preuves ?

Même pas ! Il n’existe aucun doute sur sa culpabilité. Le coupable a été arrêté juste après son crime. Il a tué Jaurès devant témoins. Et même, il revendique son geste ! Seulement le jury populaire réuni aux Assises répond "non", à 11 voix contre une, aux deux questions-clés : "Raoul Villain est-il coupable ?" et : "A-t-il prémédité son acte ?". Que voulez-vous, les temps ont changé. Nous sommes en 1919, la guerre est passée par là. La France victorieuse juge sévèrement ceux qui ont promu la paix, à commencer par Jaurès. C’est le seul moyen d’expliquer ou de tenter de comprendre ce qui, objectivement, s’apparente de la part du jury à un déni de justice.

Certains ont dû réagir quand même ?

Oh oui ! D’autant que (c’est le comble), conformément à la loi, c’est la partie civile qui doit payer les frais de justice. C’est donc Mme Jaurès qui va devoir régler la note ! Le 4 avril, Anatole France en personne écrit dans L’humanité, le journal fondé par Jaurès : " Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous, il est mort pour vous. Un verdict monstrueux proclame que son assassinat n’est pas un crime. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. Travailleurs, veillez !". Les jours suivants, des manifestations monstres rassembleront des dizaines de milliers de personnes pour protester contre ce verdict. inouï. Raoul Villain, lui, va préférer prendre la tangente, avant de revenir à Paris, mais sous un faux nom. Il se fera de nouveau arrêter pour trafic de monnaies, mais n’écopera que d’une amende. Il mourra en 1936 à Ibiza, tué par des anarchistes.