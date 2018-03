28 mars 1979 : la catastrophe nucléaire de Three Miles Island aux États-Unis

Chaque matin, Franck Ferrand nous fait revivre l'histoire à travers les événements qui ont marqué la date du jour.

Nous sommes le 28 mars 2018, mais en quel 28 mars partons-nous ?

Le 28 mars 1979. Le jour d’une catastrophe nucléaire. Survenue aux États-Unis, en Pennsylvanie : à Three Mile Island. Il est quatre heures du matin quand les pompes du système de refroidissement tombent en panne. Cet incident provoque une fusion partielle de l’un des deux réacteurs ! Autant vous dire que la situation devient très inquiétante.

Y a-t-il une procédure pour chaque panne dans ce genre de centrale ?

Oui. Et en l’occurrence, il faut libérer les soupapes de sécurité. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Cette manœuvre provoque l’émission de vapeur d’eau radioactive dans l’atmosphère !

Donc on évacue la population ?

Même pas : les autorités préfèrent organiser une conférence de presse pour la rassurer ! Aucune inquiétude, selon les officiels : le taux de radioactivité dans l’air n’a rien de nocif. Seulement au fil des heures, les informations deviennent alarmantes. L’autorité de sureté nucléaire communique mal, elle se révèle ambigüe sur le danger encouru. On ne sait plus qui croire ! Et par précaution, les femmes enceintes et les enfants sont évacués. Ce qui ne rassure personne : c’est bientôt la panique ! L’affolement plutôt : 200.000 personnes quittent la région !

Sait-on aujourd’hui quelle était exactement la gravité réelle de la situation ?

Il est toujours ardu de le savoir précisément, les études sont contradictoires. Mais l’accident a été classé de niveau 5 sur une échelle de 7 ; il a traumatisé l’Amérique. Le président Carter va d’ailleurs annoncer l’annulation les projets de centrale en cours. Le programme nucléaire américain va marquer le pas. Sept ans plus tard, c’est l’Europe qui sera traumatisée avec Tchernobyl.