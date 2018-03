27 mars 1803 : Bonaparte lance le Franc Germinal

Chaque matin, Franck Ferrand nous fait revivre l'histoire à travers les événements qui ont marqué la date du jour.

Nous sommes le 27 mars 2018, mais en quel 27 mars partons-nous ?

Le 27 mars 1803 ou plutôt le 7 Germinal de l’an XI, selon le calendrier républicain en vigueur jusqu’en 1806. Ce jour-là donc, Bonaparte lance le franc germinal.

Une nouvelle monnaie. Et pourquoi ?

Pour y voir plus clair, d’une certaine manière. L’époque est confuse, je ne vous apprends rien. La Révolution a commencé seulement 14 ans plus tôt. Depuis, Bonaparte a pris le pouvoir, lancé de nouvelles institutions comme la Banque de France, par exemple, en 1800. Mais il règne encore une espèce d’anarchie monétaire. On a eu les assignats, un papier-monnaie qui donnera naissance aux billets de banque. Plus récemment le « mandat national». La vérité, c’est que l’inflation a mis une pagaille terrible dans l’économie.

Et ce n’est jamais bon pour les affaires ?

Le franc germinal, lui, pèse cinq grammes d’argent dont 4,5 g d’argent pur. Ça, c’est pour les pièces de un franc. Il existe aussi des pièces de 20 francs (les Napoléon) elles pèsent 6,45 grammes dont 5,8 grammes d’or. De la monnaie sonnante et trébuchante ! C’est ce que l’on appelle bimétallisme complet, qui a la particularité d’être un système assez stable. Du même coup, disparaissent aussi les autres pièces encore en circulation.

Et ça marche, ce "franc Germinal" ?

En tout cas, pendant tout le XIXe, ce sera la valeur sûre, en France mais aussi dans le monde. C’est la Première Guerre mondiale qui va le faire chuter de sa position dominante. Il vacille jusqu’en 1928, date à laquelle Poincaré établit l’étalon-or. Ce sera le franc Poincaré. Plus tard, en 1960, viendra l’heure du nouveau franc, qu’on aurait presqu’oublié de nos jours, du fait du passage à l’euro en 2002.