Franck Ferrand nous parle aujourd’hui d’une grande actrice, Jeanne Moreau, qui nous a quittés le 31 juillet dernier. L’occasion de lui rend hommage en compagnie d’un grand cinéphile, grand connaisseur et historien du cinéma, Alain Riou.

Et à la toute fin de l’émission, ils nous emmèneront au cœur de la cinémathèque française et nous feront visiter le musée du cinéma à Bercy.