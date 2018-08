Au coeur de l’histoire - Albert Naud et le procès de Pierre Laval - 05/08/2018 (rediffusion)

C’est un des plus grands avocats pénalistes de notre époque que Franck Ferrand a convié, cet après-midi, Maître Henri Leclerc, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme. Il publie ses Mémoires sous le titre La parole et l’action. Henri Leclerc nous raconte de l’intérieur des affaires que nous avons suivies, de plus ou moins près. Il livre aussi dans ces pages très vivantes ses souvenirs de jeune avocat, dans l’ombre d’un grand ténor du barreau de l’après-guerre : Maître Albert Naud – le défenseur, entre autres, de Pierre Laval. Franck Ferrand nous raconte le procès de Laval, affaire politique au premier chef, puisqu’il s’agissait d’abord de faire le procès public de la collaboration avec les Allemands.

Invité : Henri Leclerc