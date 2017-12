Quels rôles allez-vous tenir en 2018 ?

La fin de l'année est l'occasion de se pencher sur les rôles que l'on a endossés au cours des 12 derniers mois, et ceux que l'on compte tenir lors des 12 prochains.

Ça ne vous a pas échappé, on est à deux jours (à deux doigts oserais-je dire), de 2018 qui trépigne d’impatience dans la salle d’attente. Qui s’impatiente surtout à l’idée de découvrir ce que vous lui réservez. Oui, parce que cela dépend de vous (je vous rappelle que dans Antidote, on arrête de subir sa vie, on en prend l’entière responsabilité et on passe à l’action).

Alors pendant que 2018 fait des grilles de sudoku entre deux Madame Figaro de 1988, je vous propose de vous intéresser aux rôles que vous avez joué dans votre vie cette année, et à ceux que vous comptez tenir l’année prochaine. Peut-être qu’au générique de votre film de 2017, vous apparaissez en tant que "mère débordée au bord de la crise de nerfs", ou dans le rôle de "l’homme qui ne vit que par et pour son boulot", "du fils parfait qui organise les anniversaires de tous les membres de la famille", "de la collègue qui s’est récupéré tous les dossiers moisis dont personne ne voulait jusque tard le soir", "du célibataire endurci que les proches s’amusent à essayer de recaser", ou "de l’ami justicier de la bande y laissant quelques plumes au passage"… Vous avez joué "la bonne copine", mais aussi la sportive, l’engagée, l’écolo, l’entrepreneur, la grand-mère, la bricoleuse, la spirituelle, le voyageur... Oui, parce que l’on peut être tout cela à la fois. Au fond, vous savez, quoi ? On est tout bonnement une boule à facettes !

Alors, oui, nous sommes "born to be alive", nés pour être vivants. Nous sommes pluriel surtout, nous sommes multiples (et donc un peu disco, particulièrement sur une piste de dance). Le but ultime du développement personnel, c’est de révéler chacune de ces facettes, chacun de nos potentiels, d’arrêter de dire : "Oh tu sais, moi je ne suis pas artiste." Parce que c’est faux, et que répéter cette phrase à qui veut bien l’entendre, ne fait que donner du crédit à cette croyance et éloigner un peu plus le chevalet de votre trajectoire !

Alors à vous de voir, qu’est-ce que vous remettez en jeu, pour cette année ? Est-ce que ce sera manger sainement, est-ce que ce sera lire davantage, est-ce que ce sera développer vos talents artistiques, est-ce que vous vous dites : "Cette année, je serai une amie fidèle", en donnant la priorité à vos relations amicales. Et vous, que serez-vous cette année ? Créatif ? Musicien ? Autonome ? Cuisinier ? Aussi, je vous propose de choisir trois rôles que vous aimeriez jouer, en 2018. Et un petit truc pour vous aider, ça peut être de choisir un acronyme pour vous en souvenir. Je m’explique : "Mon année 2018 sera mon année PEL pour positive-écolo-libre (parce que ce sont ces trois aspects de votre vie que je veux clairement pousser cette année). Et puis cela peut aussi remettre en jeu certains rôles que vous avez déjà un peu développés, mais pour lesquels vous sentez que vous avez besoin de passer la deuxième, voire la troisième. Ah oui, il peut y avoir des redites, des clous qu’il va falloir enfoncer d’avantage. Parce qu’en 2018, mon but c’est d’accomplir les objectifs que je m’étais fixés en 2017, que j’aurais dû faire en 2016 parce que je m’étais fait une promesse en 2015 que j’avais prévu de tenir en 2012.

