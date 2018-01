Ecrire pour ancrer ses intentions

L'écriture est importante en développement personnel. Ce début d'année peut donc être l'occasion de se constituer une série de petits carnets pour avancer dans la vie.

On parle développement personnel avec la chronique Antidote !

Namaste ! Qui dit début d’année, dit "changement d’agenda" pour les dinosaures qui sont encore au papier. Sauf que, vous le savez, dans Antidote, je radote, certes, mais je vous répète combien l’écriture est importante en développement personnel pour ancrer vos intentions de ce début d’année, écrire vos projets, déposer vos émotions, raconter vos rêves et les décortiquer ensuite en séance chez votre thérapeute, si bien sûr, vous avez l’idée brillante, cette année, de vous offrir ce magnifique cadeau qu’est une thérapie pour la paix dans les ménages, le bien-être de tous, et surtout le vôtre.

Alors, oui, on peut se constituer pour cette année, pour mettre à distance les choses, toute une série de petits carnets pour avancer dans la vie. On peut dédier l’un d’entre eux à notre Bucket-List, vous savez c’est cette liste de choses, de tâches, que vous aimeriez accomplir dans votre vie et qui a donc la même date d’expiration que la vôtre ! Vous pouvez y référencer les lieux que vous aimeriez visiter, passer un été à Bali avec votre amoureux, les expériences que vous aimeriez vivre, publier un best-seller, les plats que vous aimeriez goûter, déguster des sushis tout frais, fabriqués là-devant vous au Japon. Vous pouvez également dédier l’un de ces petits carnets à la gratitude. Vous savez combien c’est important de savoir dire merci, de remercier qui vous voulez (la vie, l’univers, Dieu si vous y croyez, ou qui de droit) pour toutes les belles choses qui vous arrivent. Parce que si, à bien y regarder, on est sacrément vernis !

Vous pouvez aussi vous fabriquer un Bullet journal. Le "Bullet Journal" (ou le "Bujo" pour les initiés, c’est comme ça qu’on l’appelle dans le milieu du DP, le Développement personnel), c’est un concept inventé par un designer new-yorkais Ryder Caroll, il y a quelques années. Un système d'organisation analogique, simple et personnalisable à l'infini qui permettrait d'améliorer sa productivité, d'éviter la procrastination, d'être plus organisé(e) et en plus, d'avoir une activité (ré)créative puisque c'est un système 100% DIY, c’est-à-dire que cela permet d’assouvir ses envies compulsives de coloriages ou de surlignages au fluo.

Vous êtes venue également avec quelques exemplaires de calendriers de développement personnel.

Il y a le calendrier de méditation de Petit Bambou (aux éditions Marabout) cette chouette appli pour méditer, qui sort donc une version papier, à poser sur le bureau avec de petits exercices malins pour se mettre en chemin vers la méditation. Par exemple, aujourd’hui, jeudi 4 janvier, on est invité à identifier à quel moment vous êtes le plus susceptible de pratiquer la méditation. Il y a également le Calendrier de "3 ans de souvenirs" aux éditions First. Alors ça, c’est le meilleur investissement puisque vous le gardez trois ans donc, et par exemple, aujourd’hui, on est invité à écrire "ce que l’on ne sait pas encore faire aujourd’hui mais dans un an promis, on maîtrisera". Là, encore, l’idée est de pouvoir mesurer le chemin parcouru.

Enfin, et si vous répétez bêtement depuis quatre jours, 2018, l’année de la… Je ne peux rien pour vous. A moins que… Si, je sais, il existe le "journal intime". Enfin, très intime ! Oui, c’est le journal "Love and Lust" (amour et luxure), celui qui va recueillir toutes vos histoires charnelles, passées et futures, vos nuits torrides avec l’être aimé. Un carnet prêt à recevoir votre CV sexuel tout au long de l’année, pour faire que 2018 soit l’année la moins chaste possible et une année de développement personnel, très personnel !