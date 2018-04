Comment augmenter son "sentiment de bonheur de 25%" ?

Ce dimanche, Anne Cazaubon nous fait découvrir le pouvoir de la gratitude, à travers un simple carnet.

Je voudrais vous parler de la gratitude, de cette manière simple de rester "positif" (et pour les quelques irréductibles suspicieux et réfractaires au développement personnel, j’ai quelques chiffres scientifiques qui rassureront les cartésiens, puisque c’est prouvé : la gratitude rend plus heureux. Et de manière significative).

Docteur Robert Emmons, professeur de psychologie à l’université de Californie et le docteur Michael Mc Cullough, qui lui travaille à l’université de de Miami qui ont étudié les bienfaits de la gratitude, et qui ont trouvé que l’élaboration quotidienne d’une pratique de la gratitude était une manière de contrer notre fâcheuse tendance à s’accrocher aux choses négatives dans notre environnement.

Ils ont donc prouvé qu’en se concentrant de manière intentionnelle sur les bonnes parties de la journée, toutes ces choses positives qui nous sont arrivées vont prendre de l’ampleur, surtout si on les écrit et on les collecte dans un carnet dédié à cela, un carnet de gratitude.

La grande question, c’est : mais qu’est-ce qu’on attend pour tous s’y mettre, oui parce que cette pratique, a un effet positif durable, et selon les recherches de ces médecins, peut accroître notre sentiment de bonheur de 25%. Ce qui, je trouve, est colossal !

Alors comment, quels sont les moyens de pratiquer cette gratitude au quotidien ?

Il y a donc ce fameux carnet de gratitude, que vous pouvez tenir quotidiennement, le laisser sur la table de chevet et peut-être instaurer ce rituel juste avant de vous coucher, en vous remémorant la journée et les 3 kifs de cette journée comme les appellent ainsi Florence Servan-Schreiber. Pas besoin de faire de poésie. Ce peut être très "droit au but". Petit 1 : ce fou rire avec ma collègue. Petit 2 : ce mail reçu de cet ami du bout du monde qui me donne des nouvelles. Petit 3 : cette histoire lue ce soir à mon fils

Le grand plaisir de tenir un carnet de gratitude, c’est qu’on peut le relire dans les moments de blues. Et puis la gratitude peut revêtir plusieurs formes : on peut choisir d’envoyer une petite carte par écrit pour remercier cet ami qui vous a écouté dans un moment difficile, ou peut-être que vous pouvez vous montrer disponible, justement (oui, donner du temps est un magnifique moyen de montrer votre gratitude). On peut offrir son aide, simplifier la vie de nos proches en proposant un coup de main pour venir à bout de tâches quotidiennes.

Et puis on peut aussi envoyer un message à quelqu’un que l’on ne voit plus parce que nos chemins se sont éloignés. Je me souviens par exemple avoir envoyé un sms à cette amie qui m’avait rapporté d’un voyage il y a 10 ans un joli foulard, et toute la journée, on m’avait complimenté sur ses couleurs. Je l’avais remercié tout en lui disant que j’espérais que tout allait bien pour elle, mais sans renouer avec elle. Juste pour être dans la gratitude de ce que je vivais, et le souvenir de ce lien-là.

