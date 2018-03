Chaque matin, Eva Roque nous livre ses conseils télé pour la soirée.

Thalassa à 20h55 sur France 3

Le magazine de la mer s’intéresse aux tempêtes ce soir et revient sur un naufrage. Celui de l’Amoco Cadix, il y a 40 ans.

Thalassa nous embarque dans les eaux du Finistère sur les traces de l’Amoco Cadix.

C’est l’un des sujets de ce numéro particulièrement réussi de Thalassa présenté par Fanny Agostini.

Une émission consacrée aux tempêtes, de Saint-Malo à Portsall. C’est face à ce village breton que le super tanker l’Amoco Cadix s’est échoué dans la nuit du 16 au 17 mars 1978.

Jean Bulot, capitaine du remorqueur de haute-mer L’abeille, rappelle le contexte.

Jean Bulot raconte alors la nuit du naufrage, un récit appuyé par les témoignages de ceux qui ont été appelé à la rescousse. A commencer par les hommes à bord d’un hélicoptère de la marine nationale chargés de sauver l’équipage dans des conditions météo extrêmement difficiles.

40 ans après les images sont toujours édifiantes. Celles du naufrage, et surtout évidemment des conséquences de la marée noire comme se souviennent ces habitants qui étaient alors des adolescents

Est-ce qu’il reste des traces de l’Amoco Cadix ?

La nature a repris ses droits. Mais il a fallu beaucoup de temps pour oublier les 227.000 tonnes de pétrole brut ayant détruit la faune et la flore.

Du super tanker, il reste une carcasse disloquée par les courants et la houle. Le reportage se termine d’ailleurs sur une plongée à la découverte de l’épave.

Et puis il y a l’ancre. Gigantesque. Elle est désormais sur le bitume de Portsall.