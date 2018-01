Chaque matin, Eva Roque nous livre ses conseils télé pour la soirée.

Souviens-toi à 21 heures sur M6

Un nouveau polar français porté par Marie Gillain et Sami Bouajila

Depuis plusieurs mois, M6 réinvestit dans la fiction française.

Oui et dans tous les genres. Après la comédie Quadras, et le thriller Glacé, la chaîne mise sur un thriller psychologique qui débute avec un triple meurtre.

Dans un pavillon de province, sont retrouvés un couple et leur bébé âgé de quelques semaines. Tous tués par une arme à feu. Seule témoin et survivante de ce massacre, Madeleine, huit ans. Benoît Belgarde est en charge de l’enquête et son supérieur veut évidemment des résultats rapides.

Sauf que Madeleine ne parle plus. Mutique, la petite fille souffre d’un syndrome post-traumatique. Elle connaît son prénom et son âge qu’elle a écrit sur un bout de papier. Pour le reste, elle n’a aucun souvenir de rien.

Benoît Belgarde décide de faire appel à une psychiatre qui a choisi de se retirer à la campagne. Le flic lui demande de recueillir Madeleine.

Bilan des courses après ce premier épisode : des points positifs et des points négatifs.

On commence par ce qui ne va pas : la faiblesse des dialogues, le manque de rythme. Et puis, il faut arrêter de filmer un policier monter et descendre de son véhicule à longueur d’épisode. On a compris que c’était un placement de produit pour la voiture.

Pour autant : Sami Bouajila dans le rôle du flic taciturne, père d’une famille nombreuse, et Marie Gillain dans celui du psy sont excellents, leur personnage attachant et l’énigme du triple meurtre nous maintient devant l’écran. Donc on regarde. Sans enthousiasme débordant, mais on regarde !