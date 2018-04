Chaque matin, Eva Roque nous livre ses conseils télé pour la soirée.

Le courage de grandir à 22h45 sur France 2

Nouveau documentaire de Marie Drucker sur des enfants précoces.

Marie Drucker a choisi de s’intéresser aux enfants précoces.

Direction l’école Georges-Gusdorf, un établissement privé à Paris qui accueille des enfants dès la maternelle.

Un documentaire dans lequel Marie Drucker s’interroge sur l’incapacité du système scolaire classique à intégrer ces enfants. Ecoutez la maman d’Alice qui explique à quel point sa fille ne parvient pas à s’adapter.

La caméra suit ces élèves dans leur classe de dessin, de philosophie, d’anglais et chez eux, autant vous dire que ça cogite.

Marie Drucker parvient surtout à percevoir à travers ces scènes du quotidien leur sensibilité exacerbée, et ce bouillonnement intellectuel qui les trouble. Alice, du haut de ses 11 ans, l’explique très bien.

Tout est filmé avec subtilité : des parents dépassés souvent, des professeurs bienveillants, des enfants qui appréhendent le monde autrement que nous mais leurs réflexions nous émeuvent, nous font sourire.

Joséphine n’aime guère ce terme de précoce d’ailleurs. Elle le dit à Marie Drucker

Quelle est la méthode enseignée dans cette école ?

Difficile à dire car ce n’est pas l’objet du documentaire, on aurait d’ailleurs adoré en savoir un peu plus. On devine des classes avec peu d’élèves, des prof qui privilégient les joutes verbales, le dialogue, font preuve de patience et s’attachent à valoriser les enfants. Mais on n’en saura pas plus.

Reste un film sensible, un brin poétique porté par un titre qui résume parfaitement l’état d’esprit des enfants : le courage de grandir.