Chaque matin, Eva Roque nous livre ses conseils télé pour la soirée.

Le chalet à 20h55 sur France 2

Il s’agit d’une nouvelle série aux allures de Dix petits nègres.

France 2 propose une nouvelle série en six épisodes. À quoi faut-il s’attendre ?

À un cadre bucolique. Il faut prendre une jolie route de montagne qui sillonne au milieu d’une forêt des Hautes-Alpes, passer un pont en pierre, pour rejoindre le minuscule village de Valmoline. Là où 13 copains d’enfance et quelques gens du hameau se retrouvent comme il y a 20 ans, pour quelques jours de fête dans un très beau chalet restauré.

Ils sont 13 au départ mais à la fin, quand le hameau se retrouve coupé du monde, les meurtres peuvent commencer. Un jeu de massacre qui n’est pas sans rappeler un roman d’Agatha Christie.

La chanson du générique ne fait aucun mystère.

Ce n’est pas nouveau l’histoire des amis qui se retrouvent bloqués et qui se font tuer. Ça ressemble à un scénario de film d’horreur américain ?

Exactement, entre Vendredi 13 et Massacre à la tronçonneuse. Sans l’hémoglobine des films d’horreur évidemment. Et en ça, c’est plutôt gonflé de la part de France 2 d’innover dans ce genre. Dans la tradition de ce qu’on appelle les Slasher movie .

Le suspens fonctionne bien. Le premier épisode manque de rythme mais dès le deuxième, on est embarqué dans cet univers qui va se révéler de plus en plus noir.

Mais les dialogues ne sont pas assez soignés. Les flash-backs qui nous ramènent 20 ans auparavant sont trop longs. Et ça manque de second degré.

Si vous êtes amateurs de polar façon Cluedo, vous aimerez et resterez jusqu’au bout pour connaître l’assassin.