Thierry Marx - 3h56, le premier homme sur la Lune

21 juillet 1969, 3h56 : un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. Le chef étoilé Thierry Marx dit avoir "senti à ce moment-là qu’il voudrait lui aussi faire des choses audacieuses". Il raconte dans la série inédite "3h56, le premier homme sur la Lune".

21 juillet 1969, 3h56 : un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. Au même moment, Thierry Marx est en vacances dans le Lot. "J’avais à peine 10 ans, j’en garde un souvenir ému. On avait fantasmé ce moment, je me souviens qu’on avait fait une maquette en carton de la fusée. J’ai senti à ce moment-là que moi aussi je voudrais faire des choses audacieuses. Ça m’a donné cette énergie-là", raconte-t-il. Des années plus tard, celui qui a eu mille vies avant de devenir un chef étoilé a travaillé aux côtés de l’astronaute français Thomas Pesquet pour concevoir des plats à manger dans l’espace. Il a aussi eu la chance de croiser Neil Armstrong lors d’un dîner de gala. "Autour de lui, il y avait une forme d’aura. Pour moi, c’était un héros. J’ai bredouillé quelques mots de politesse dans mon anglais d’aéroport", se souvient-il.

Quelles sont les conditions de vie dans l’espace ? Amaury Solignac, docteur en psychologie, décrypte en contre-point les qualités humaines d’un astronaute pour résister à la promiscuité d’une vie en vase clos.

Et si Thierry Marx était allé sur la Lune, qu’aurait-il dit à la place de Neil Armstrong ? Le chef aurait pensé à la Terre : "Protégez-là, il n’y en a pas d’autres !"

