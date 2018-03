Wall Street termine une semaine éprouvante en forte baisse

Wall Street a de nouveau nettement reculé à la clôture vendredi, terminant une semaine éprouvante marquée par des craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin et les déboires de Facebook.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,77%, à 23.533,20 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 2,43%, à 6.992,67 points, sous les 7.000 points pour la première fois depuis cinq semaines. L'indice élargi S&P 500 a lâché 2,10% à 2.588,26 points. Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 5,67% et plus de 1.100 points rien que sur les deux dernières séances, le Nasdaq 6,54% et le S&P 500 5,71%.