Wall Street recule face aux craintes sur l'Arabie saoudite et l'Italie

La Bourse de New York a terminé en nette baisse jeudi, les investisseurs, déjà troublés par la montée des taux d'intérêt, faisant preuve d'un regain de fébrilité face aux inquiétudes sur les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite et le budget italien.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 1,27% à 25.379,45 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 2,06% à 7.485,14 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 1,44% à 2.768,78 points.