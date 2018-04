Val-de-Marne : deux villes vont faire payer le stationnement aux deux-roues

À partir de lundi à Charenton-le-Pont et de mardi à Vincennes (Val-de-Marne), les deux-roues vont devoir payer leur stationnement, une première en France, rappelle Le Parisien.

Des tarifs plus bas que pour les voitures. Motos et scooters devront désormais se stationner sur les places matérialisées et réservées de ces deux villes et payer un ticket "équivalent à environ un tiers du tarif appliqué aux voitures", précise la mairie de Charenton-le-Pont qui met à disposition 500 places. À Vincennes, les conducteurs de deux-roues devront s'acquitter d'un ticket de 1,50 euros pour deux heures ou de 0,70 euros par jour pour les titulaires de la carte de résident (soit un peu plus de 255 euros par an) et se stationner sur l'une des 800 places réservées.

Entre lutte contre les incivilités et équité avec les automobilistes. Si à Charenton-le-Pont on assure qu'il s'agit de lutter contre "les incivilités de plus en plus nombreuses, tels que l’irrespect des règles de stationnement ou la circulation anarchique sur l’espace piéton", Charlotte Libert-Albanel, la maire UDI de Vincennes, assure que c'est une question d'équité avec les automobilistes.

Cette nouvelle politique urbaine est permise par le déploiement d'horodateurs depuis le 1er janvier sur lesquels on doit désormais entrer sa plaque d'immatriculation. Le justificatif en papier à glisser derrière le pare-brise n'étant donc plus nécessaire, les deux-roues peuvent eux aussi être soumis à un tarif de stationnement.