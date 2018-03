Grève : les chiffres à la mi-journée

Jeudi à la mi-journée, les premiers chiffres de la grève sont tombés. A la SNCF, le taux de participation à la grève des cheminots est de 35,4% au niveau national, a annoncé la direction. Côté Education nationale, le ministère a indiqué que 12,8% du personnel participait au mouvement de grève.

Deux syndicats grévistes à la SNCF. A La SNCF, la direction a précisé s'être basé sur un "décompte réel à partir des prises de service". "Cette méthode est constante depuis 10 ans. Des huissiers sont mandatés pour contrôler le processus de comptage des grévistes", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Deux des quatre syndicats représentatifs du groupe, l'Unsa et SUD-Rail (2e et 3e), avaient déposé des préavis de grève nationaux contre la réforme prévue par le gouvernement, tandis que d'autres organisations avaient déposé des préavis locaux ou catégoriels.

Et dans les écoles ? Au ministère de l'Education nationale, des chiffres détaillés révèlent que 14,54% des enseignants sont en grève, 15,51% des enseignants du primaire et 13,71% des enseignants du secondaire.

Des échauffourées à Paris. Alors que les premières manifestations ont débuté jeudi matin, des échauffourées ont éclaté à Paris entre jeunes manifestants et policiers, avant les défilés prévus dans l'après-midi. Des groupes de jeunes, le visage souvent dissimulé par des masques et des capuches, se sont attaqués aux vitrines de deux agences bancaires et à des panneaux publicitaires, et ont jeté des projectiles sur les policiers. Les manifestants ont aussi renversé un container à verres, se servant de son contenu pour le jeter sur les CRS. Ces derniers ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes.