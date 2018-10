Nouvelle séance éprouvante à Wall Street après des attaques de Trump

Wall Street a connu une nouvelle séance agitée et volatile jeudi, alors que de virulentes critiques du président américain, Donald Trump, sur les hausses de taux de la banque centrale (Fed) ont ravivé les inquiétudes sur les conséquences de cette politique sur la croissance.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 2,13%, à 25.052,83 points, au plus bas depuis le 23 juillet. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,25%, à 7.329,06 points, au plus bas depuis le 8 mai. L'indice élargi S&P 500 a cédé 2,06%, à 2.728,37 points, son point le plus bas depuis le 3 juillet.