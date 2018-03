L'UE et d'autres pays exemptés pour le moment des tarifs américains

L'Union européenne et plusieurs autres pays vont être pour le moment exemptés des tarifs promulgués par l'administration Trump sur les importations d'acier et d'aluminium, a indiqué jeudi le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer.

Interrogé sur les exemptions, lors d'une audition devant le Congrès américain, Robert Lighthizer a répondu: "nous avons les deux pays de l'Aléna et nous savons qui ils sont (Canada et Mexique, ndlr). Nous avons l'Europe. Nous avons l'Australie, nous avons l'Argentine et le Brésil et qui j'oublie, évidemment la Corée du sud avec laquelle nous sommes en négociations".

Signes d'apaisement. L'administration américaine a ouvert lundi dernier un processus de demande d'exemption à ces tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium annoncés par Donald Trump le 8 mars. Robert Lighthizer a indiqué lors de son audition que tant que les dossiers déposés dans le cadre de ce processus par les pays qu'il a nommés seraient en cours d'examen, les tarifs seront suspendus pour eux. Plusieurs responsables européens se sont rendus à Washington ces derniers jours, dont la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström, pour demander à ce que l'Union européenne soit exemptée.

Menaces. Cecilia Malmström avait notamment déclaré devant le Parlement européen, et avant l'intervention de Robert Lighthizer, que l'UE s'attendait à être exemptée mais qu'elle ne pouvait encore en être assurée. La décision de Washington d'imposer ces tarifs a soulevé des menaces de guerre commerciale, l'Union européenne menaçant d'imposer en représailles des taxes sur plusieurs produits américains.