L'ex chef d'État-major des armées Pierre de Villiers rejoint un cabinet de conseil

L'ancien chef d'État-major des armées Pierre de Villiers, qui avait démissionné avec fracas en raison de son désaccord avec Emmanuel Macron sur les coupes budgétaires, va rejoindre le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG), a annoncé jeudi ce dernier.

Âgé de 61 ans, il apportera au cabinet "sa riche expérience en matière d'analyse des situations et des risques, de transformation des organisations et d'efficacité opérationnelle", souligne le BCG dans un communiqué. Cité dans ce texte, le chef d'État-major des armées de 2014 à 2017 s'est déclaré "très heureux de la perspective d'aider les grandes entreprises dans leurs transformations".

Le plus jeune général cinq étoiles de l'armée. Issu d'une famille d'aristocrates vendéens à la culture militaire - ses deux grands-pères étaient militaires -, membre d'une fratrie de cinq, Pierre de Villiers est le frère de Philippe, fondateur du très conservateur et souverainiste Mouvement pour la France. Officier de l'armée de Terre, il a alterné les fonctions opérationnelles à la tête d'unités blindées et les passages à l'état-major des armées. Saint-cyrien, il a notamment servi au Kosovo (1999) et en Afghanistan (2005). Il est aussi le plus jeune général cinq étoiles de l'armée.

Geste sans précédent sous la Ve République. Après un rappel à l'ordre brutal du président Emmanuel Macron pour avoir vivement contesté devant une commission parlementaire le serrage de vis budgétaire imposé aux armées, il a démissionné le 19 juillet 2017, un geste sans précédent sous la Ve République, qui a marqué la première crise ouverte du quinquennat. Le BCG est un cabinet de conseil en management qui se présente comme le leader mondial du conseil en stratégie d'entreprise. Fondé en 1963, il compte 90 bureaux dans 50 pays.