Les prix des carburants augmentent

Les prix des carburants routiers ont tous augmenté la semaine dernière, selon des chiffres officiels publiés lundi, alors que les cours du brut ont augmenté.

Le gazole, carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes, s'affichait en moyenne à 1,5217 euro le litre, soit 3,82 centimes de plus que la semaine précédente, selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition écologique et solidaire.

L'essence sans plomb 98 vendue en moyenne 1,80 centimes de plus par litre. Le litre d'essence sans plomb 95 a pour sa part progressé de 2,13 centimes à 1,5733 euros tandis que celui de super contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) augmentait de 1,95 centime à 1,5462 euro.

L'essence sans plomb 98 (SP98) était pour sa part vendue en moyenne 1,80 centime de plus par litre, à 1,6358 euro.

Les prix des carburants varient en fonction des cours du brut mais aussi du taux de change euro-dollar, du niveau des stocks de produits pétroliers, de l'évolution des taxes et de la demande.

Les cours avaient grimpé la semaine dernière à leur plus haut niveau en quatre ans face à la crainte de voir l'Iran exclu du marché. Le baril s'était ainsi hissé mercredi en séance à des niveaux plus vus depuis fin 2014, à 86,74 dollars pour le Brent.