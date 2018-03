Le moral des ménages stable en mars

La confiance des ménages français est restée stable en mars, après s'être dégradée en février, a annoncé mardi l'Insee dans un communiqué.

L'horizon des ménages se dégage. Le moral des ménages, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), s'établit à 100 points, ce qui correspond à sa moyenne de long terme. Dans le détail, l'opinion des ménages sur leur situation future s'est nettement améliorée, avec un solde regagnant six points, après en avoir perdu cinq en février.

Peu confiants sur la capacité d'épargne. La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants a pour sa part perdu de nouveau un point, tandis que le solde sur la capacité d'épargne actuelle baisse de deux points. Celui sur leur capacité d'épargne future progresse d'un point.

Un niveau de vie considéré stable. Concernant la situation économique en général, les ménages sont un peu plus nombreux à penser que le niveau de vie en France s'est dégradé au cours des douze derniers mois (+2 points). L'opinion des ménages concernant le niveau de vie futur en France est quant à elle inchangée, et celle sur l'évolution du chômage est quasi stable. Les ménages sont également moins nombreux que le mois dernier à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois, avec un solde perdant six points.

Un moral nettement en hausse dans l'ensemble. Le moral des ménages, élément essentiel pour évaluer le niveau à venir de la consommation et donc de la croissance, s'est fortement redressé en France ces derniers mois, retrouvant son niveau d'avant-crise.