INFO E1 - Emploi : les très bons chiffres de l'intérim en février

INFO EUROPE 1

Les bonnes nouvelles s'enchaînent sur le front de l'économie. Après l'annonce lundi d'un déficit public dans les clous de l'UE (2,6%), c'est au tour de l'emploi intérimaire d'apporter un signal positif. Selon nos informations, le secteur est en plein essor, comme le montrent les excellents chiffres de février.

Le CDI intérimaire est très apprécié des employeurs. Le deuxième mois de l'année a enregistré une hausse de 7% des embauches en intérim par rapport au même mois de l'année dernière. Cela représente 45.000 emplois créés, dont 10.000 CDI intérimaires. Ce contrat est très apprécié des employeurs. Il permet d'être embauché à durée indéterminée par des entreprises d'intérim. Mais toutes les régions n'y accordent pas le même intérêt. La Bourgogne-Franche Comté est celle qui en embauche le plus en France, tandis que l'Ile-de-France tourne plutôt au ralenti.

Transport et logistique, secteurs qui embauchent le plus. Côté métiers, tous les secteurs sont en progression. Certains connaissent même un véritable boom. "Le secteur qui embauche le plus est celui des transports et de la logistique avec des besoins considérables. Soit des emplois de caristes dans des entrepôts, des grandes surfaces ou des bases logistiques, ou alors des chauffeurs poids-lourds, des chauffeurs pour des livraisons qui sont le résultat des échanges qui se font sur le e-commerce", détaille François Roux, le délégué général de Prisme emploi, sur Europe 1.

Le secteur du commerce a lui pâti, en plus du boom du e-commerce, de la météo maussade en février : il y a eu moins de shopping effectué, donc moins d'emplois en intérim sollicités.