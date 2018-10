E5, B7 : les nouveaux noms des carburants entrent en application

C'est une directive européenne de 2014 qui entre en application dans tous les pays membres à partir de vendredi : dans les stations-service des 28 États membres, une nouvelle signalétique entre en vigueur afin de standardiser les pratiques à la pompe. Mais pas d'inquiétude, ces nouvelles étiquettes ne viendront pas remplacer les noms actuels. Elles viendront en complément.

E5, B7, H2… Sur les véhicules neufs, vous verrez ces nouvelles étiquettes au niveau du bouchon à carburant. Dans les stations-service, vous pourrez observer, selon le carburant que vous utilisez pour votre véhicule, un rond, un carré ou un losange. Ce sera donc "E5" dans un rond pour l'essence SP95 ou SP98, ainsi qu'un carré avec un B à l'intérieur, comme "B7", pour le diesel. Enfin, le losange correspondra aux combustibles gazeux avec également une inscription à l'intérieur, "H2" pour l'hydrogène, par exemple.

Petit thread carburant pour le 12 octobre



E = essence, représentée par un rond. ⭕️

B = diesel (B pour "biodiesel"), représenté par un carré. ⏹️



Le chiffre derrière le E est le taux d'éthanol en % :

E5 = 5 % d'éthanol donc SP95 ou SP98.

E10 = SP95-E10.

E85 = super-éthanol. pic.twitter.com/HVnSDrpDap — Au Rupteur (@AuRupteur) 2 octobre 2018

"Plus facile pour les gens qui ne savent pas". Une évolution plutôt bien accueillie en général. "Ce sera plus facile pour les gens qui ne savent pas", assure cette automobiliste parisienne rencontrée par Europe 1. "On ne mettra pas d'essence dans du diesel !" Un autre confirme : "Les gens comme moi qui vont d'un pays à l'autre, on est habitués aux différentes pompes. Ça ne peut être que positif." Des automobilistes prêts, tout comme les stations-service qui ont pu coller les quelques autocollants dans les grands réseaux avant vendredi.