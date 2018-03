Dior Homme : Kim Jones va remplacer Kris Van Assche comme directeur artistique

Changement à la tête de Christian Dior. La maison de luxe a annoncé lundi l'arrivée du Britannique Kim Jones comme nouveau directeur artistique des collections homme, en remplacement du Belge Kris Van Assche, qui occupait ce poste depuis onze ans. Le créateur de 38 ans présentera sa première collection à Paris en juin et souhaite s'inscrire "dans le respect de l'héritage de la Maison Dior tout en créant une silhouette masculine moderne et innovante", a-t-il affirmé. Ce "créateur visionnaire", formé à l'école Central Saint Martins de Londres, aura pour mission d'"inventer un vestiaire masculin à l'élégance à la fois classique et imprégnée de culture contemporaine", a souligné Pietro Beccari, PDG de Christian Dior Couture, dans un communiqué.

Partenariats à succès. Le Britannique était le directeur artistique de la ligne homme chez Vuitton depuis 2011, après un passage par la marque de mode masculine Dunhill. Chez Vuitton, il s'est illustré par des partenariats à succès, récemment avec Supreme, marque new-yorkaise spécialisée dans l'univers du skate, mais aussi avec des artistes comme les frères Dinos et Jake Chapman. Il avait annoncé son départ courant janvier. Christian Dior Couture avait auparavant annoncé que Kris Van Assche, 41 ans cessait d'être le directeur artistique homme. Il "continuera d'exercer sa créativité au sein du groupe LVMH et ses nouvelles responsabilités seront annoncées très prochainement", a indiqué la maison de couture. "Je salue Kris Van Assche qui a contribué au formidable essor de Dior Homme en créant une silhouette masculine contemporaine et élégante. Il a écrit un chapitre important de l'histoire de Dior Homme et a joué un rôle essentiel dans son développement", a déclaré Pietro Beccari.