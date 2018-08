Dernier jour des soldes : "il y a toujours de quoi trouver son compte"

Dernier jour des soldes d'été saison 2018 mardi. Après six semaines de promotions, le bilan est mitigé pour les commerçants. "Le bilan sera négatif, probablement de l'ordre de -3 ou -4%. Il y a un arbitrage qui se fait pour la nature de la consommation des ménages et il se fait de moins en moins en faveur de l'équipement de la personne et beaucoup plus pour les loisirs ou la santé. Malgré tout, les soldes restent très forts", indique à Europe 1 Frank Boehly, président du conseil national du cuir.

"Chercher, chercher, chercher". Malgré tout, les clients, eux, veulent en profiter jusqu'à la dernière minute et cherchent encore les bonnes affaires. "Oui, il y a encore des choses, après il faut trouver sa taille et ce qui nous plait", s'enthousiasme Claudine, qui a profité de sa pause déjeuner lundi pour faire un dernier tour des magasins dans le quartier du Marais, à Paris.

Les commerçants font également attention à cette clientèle à la recherche des dernières bonnes affaires. "Il y a toujours de quoi trouver son compte. Nous on fait 50%. Pour 50 euros on a deux jeans pour le prix d'un. Il y en a qui disent 'Bon allez, on mettra une ceinture ou on fera une retouche'", explique Louis, vendeur de jeans. Et certains y arrivent bien. A 24 heures de son départ en vacances, Danièle a fait carton plein : "J'ai trouvé un maillot de bain à 3,90 euros. J'ai fait une économie de 30 euros. Sur la robe, j'ai fait 14 euros d'économie". Mais elle a aussi craqué pour un pull de la nouvelle collection, ce qui est souvent le cas en fin de période de soldes.

Dernière période de six semaines. Ces soldes d'été qui se terminent pourraient être les derniers sous la forme actuelle. Pour faire face au désintérêt des consommateurs, et dès janvier 2019, le gouvernement envisage de réduire les périodes de soldes, qui passeraient de six à quatre semaines.