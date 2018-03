Affaire Humania Consultant : la fausse faille qui a coûté des millions d'euros

Entre 6.000 et 8.000 euros. C'est la somme perdue par quelque 6.000 Français qui avaient fait confiance à la société Humania Consultant. L'entreprise promettait de renégocier les taux d'emprunt immobilier de ses clients et donc de faire des économies. Mais la faille n'en était pas une.

Aucun risque. Pour 2.700 euros, Humania Consultant se penchait sur votre emprunt immobilier. L'objectif affiché était, en recalculant finement le taux d'intérêt de votre emprunt immobilier, de vous faire récupérer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. L'offre semblait alléchante et les statistiques de l'entreprise convaincantes : 85% des dossiers réglés à l'amiable et dans le cas contraire 90% des dossiers devaient obtenir gain de cause devant le juge. Et si par malheur le procès était perdu, l'assurance remboursait.

Arrêt des remboursements et plainte. Mais pour environ 6.000 clients, ce qui semblait être une affaire en or s'est transformé en cauchemar. Non seulement leur dossier n'a pas été réglé à l'amiable, mais ils ont aussi perdu leur procès et l'assurance a fini par arrêter de les rembourser. Elle a même porté plainte contre Humania Consultant - placée en liquidation judiciaire il y a trois mois -, qui, à son tour, a répliqué par une plainte. Cerise sur le gâteau, certains clients ont même dû rembourser à leur banque les frais d'avocats engagés.

48 millions d'euros. "Vendre comme automatique le fait qu'on allait gagner la différence entre le taux légal et le taux conventionnel est la première erreur", constate Me Stéphane Choisez, l'un des avocats des anciens clients d'Humania. "On n'est jamais sûr de gagner un procès. On est parti pour plusieurs années de procédure, parce qu'un problème de droit met du temps à être tranché", rappelle-t-il. L'affaire Humania Consultant a, pour l'instant, coûté entre 36 et 48 millions d'euros, selon les estimations.