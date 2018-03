Santé : cinq bonnes raisons de marcher pour aller au travail

L’hiver est-il enfin derrière nous ? Selon Météo France, les températures se rapprochent enfin des normales saisonnières, et les éclaircies vont se faire de plus en plus fréquentes. L’occasion, peut-être, de sortir de nos habitudes hivernales. À commencer par la première d’entre elles : prendre les transports en commun ou la voiture pour aller au travail. Europe 1 vous a sélectionné cinq raisons de sortir de la routine métro-boulot-dodo, bus-boulot-dodo ou voiture-boulot-dodo, et de se remettre à marcher.

Ce n'est pas si difficile que ça

Lorsque l’on habite à plusieurs kilomètres de son travail, venir en marchant n’est pas toujours facile. En fonction de votre temps de trajet, vous pouvez faire un bout de trajet en voiture ou en transport en commun, et décider de vous arrêter un peu avant le terme habituel de votre parcours. Si vous voulez marcher dix minutes, par exemple, sortez deux arrêts de bus ou de métro avant votre destination.

Cela implique, certes, de se lever plus tôt et de perturber quelques peu son rythme de sommeil. Mais en vous y préparant un peu, il n’y a rien d‘insurmontable. Vous pouvez, par exemple, vous coucher progressivement un peu plus tôt pendant les deux prochaines semaines et ainsi avancer pas à pas l’heure de votre réveil. Petite astuce pour vous y aider : au moment du coucher, prévoyez et visualisez quelques récompenses qui vous mettront de bonne humeur le lendemain matin, comme un bon petit dej avant de prendre la route et une musique, un podcast ou une émission de radio que vous écouterez en marchant.

Si vous parvenez à trouver un nouveau rythme, cela vous permettra même d’être imaginatif, d’envisager plusieurs trajets différents et de ne pas vous lasser.

La marche prolonge l’espérance de vie

C’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le dit : marcher fait vivre plus longtemps. Mauvais cholestérol, obésité, hypertension artérielle, déséquilibres lipidiques, diabète… Les maux contre lesquels permet de lutter cette simple activité physique sont nombreux. Mais l’OMS (ou plutôt le corps humain) est exigeante : il faut marcher, minimum, 30 minutes par jour pour bénéficier de ses bienfaits (ou 150 minutes par semaine). D’où l’importance d’en faire une activité régulière. D’où la pertinence de profiter des trajets pour se rendre au travail. 30 minutes de marche quotidienne légère suffiraient ainsi à diminuer en moyenne la mortalité cardio-vasculaire de 19%, la mortalité coronaire (artères bouchées) de 25%, la mortalité par accident vasculaire cérébral de 12% et la mortalité par diabète de 11%. Et plus la marche est intensive, plus elle est efficace.

Cela vous exposera à davantage de vitamine D

Dans un métro, au volant d’une voiture ou à l’arrière d’un bus, nous nous coupons d’un autre élément indispensable à notre organisme : la vitamine D. La vitamine D sert à booster la capacité d'absorption du calcium et du phosphore par l'intestin. Concrètement, elle permet le bon fonctionnement des "tissus minéralisés", comme les os, le cartilage ou les dents par exemple. Selon une étude de l'Académie de médecine parue en 2009, près de 80% des Français seraient en situation "d'insuffisance" en vitamine D et près de 10% souffriraient même de "carence". Et ce n’est pas un secret : l’exposition à la lumière naturelle est le meilleur moyen d’éviter ces carences. Bonus : cette lumière est encore plus bénéfique le matin.

Cela stimule l’activité cérébrale

La marche fait travailler le cerveau, et aide à la pensée. Kant et ses légendaires promenades dans les jardins de Königsberg (le seul jour de sa vie où il ne s’est pas adonné à cette activité, c’est lorsqu’il a appris la nouvelle de la Révolution française), Rousseau et ses longs voyages à pied, Nietzsche et ses randonnées dans les hautes montagnes de l'Engadine… Nombre de grands philosophes faisaient d’ailleurs de la marche un moyen de trouver l’inspiration. Et de nombreuses études ont montré les bienfaits de la marche sur la mémoire, l’attention, la déduction ou l’imagination.

Cela vous fera profiter (peut-être) de la nature

Marcher en pleine nature peut vous apporter mille bienfaits. Plusieurs travaux de chercheurs japonais en médecine de l’université de Tokyo, sur les vertus du "Shinrin-Yoku", littéralement "bain de forêt", face au stress, la tension artérielle, la fatigue ou l’anxiété, sont venus confirmer l'intuition populaire, selon laquelle passer du temps au milieu des arbres fait du bien.

Certes, les urbains sont, de fait, défavorisés par rapport à ceux qui vivent à la campagne. Selon une étude californienne, dans une ville, notre esprit peut dériver plus facilement d'une expérience sensorielle à une autre (bruit, odeurs, pollution…) et cela peut atténuer les vertus de la marche. Mais tout n'est pas perdu pour les habitants des villes : traverser un parc bien arboré peut aussi s’avérer très bénéfique. Tôt le matin, il se peut d’ailleurs que vous ne trouviez pas grand monde, vous donnant la possibilité de rester immobile une vingtaine de minutes près d’un arbre et d'y ouvrir vous cinq sens, comme le conseillent les adeptes du "Shinrin-Yoku". N’hésitez donc pas à organiser votre parcours et votre emploi du temps en fonction.