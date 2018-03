Santé, alimentation, bien-être… cinq livres inspirants pour découvrir le développement personnel

Introspection, éveil spirituel, écoute de son corps et de la nature… Dans les librairies, les ouvrages qui traitent de développement personnel fleurissent. Au même titre que des romans ou des BD, certains de ces livres sont même devenus ces dernières années des best-sellers écoulés à plusieurs millions d'exemplaires. "Ces livres me font grandir. J’apprends sur moi et mon mode de fonctionnement. J’arrive aussi à comprendre davantage les autres, leurs réactions", confie Marion, une lectrice férue de ce type d'ouvrages interrogée par Europe 1. "C'est une demande constante et qui vient de tout type de public, des jeunes, des femmes, des hommes", constate Agathe Lauriot dit Prévost, libraire à Paris, qui précise écouler en nombre Foutez-vous la paix ! et commencez à vivre de Fabrice Midal ou La puissance de la joie, de Frédéric Lenoir.

Mais quels sont les plus ouvrages les plus lus en France et de quoi traitent-ils précisément ? Nous nous sommes basés sur les meilleures ventes de la Fnac, d'Amazon et de la librairie Decitre mais aussi sur l'analyse 2017 des ventes de livres physiques en France réalisée par l'institut d'étude GFK, pour vous proposer cinq livres, cinq ouvrages dans lesquels vous plonger.

Les 4 accords toltèques

C'est quoi ce livre ? C'est un ouvrage d'une centaine de pages publié pour la première fois en 1997 et popularisé au début des années 2000 grâce à l'animatrice américaine Oprah Winfrey, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires à travers le monde et en tête des ventes d'Amazon et la Fnac au rayon développement personnel. Il promet aux lecteurs de mieux se connaître, de vivre plus sereinement et plus libres en suivant un code de conduite en quatre points appelés "accords toltèques":

-"Que votre parole soit impeccable", c'est à dire réfléchir à deux fois ce que l'on dit, avoir une parole sincère sans agresser autrui

-"N’en faites jamais une affaire personnelle"

-"Ne faites aucun supposition"

-"Faites toujours de votre mieux"

Qui est l'auteur ? Miguel Ruiz est un chaman mexicain. Il s'est inspiré de la culture toltèque, née autour des années 900 au Mexique, pour développer ces quatre règles de vie.

Le pouvoir du moment présent

C'est quoi ce livre ? Comme son titre le laisse deviner, l'ouvrage insiste sur l'importance de vivre dans le moment présent mais explique aussi comment les pensées du passé et du futur embrouillent notre esprit ou ce que signifie lâcher-prise. Écrit également en 1997, ce best-seller vendu à plus de trois millions d'exemplaires et traduit en 33 langues, se hisse aujourd'hui en haut des ventes de la Fnac, d'Amazon et des librairies Decitre.

Qui est l'auteur ? Eckhart Tollé est un conférencier et un écrivain canadien d'origine allemande qui jusqu’à l’âge de 30 ans a vécu dans un état d’anxiété ponctué de périodes de dépression suicidaire avant de connaître une révélation personnelle. Il décide alors de sortir de sa souffrance par la conscience, en vivant le moment présent. Depuis, il est considéré comme l'un des papes du développement personnel.

Le charme discret de l'intestin

C'est quoi ce livre ? Cet ouvrage explique de façon vulgarisée et humoristique comment fonctionne l'intestin, cet organe qui contribue notamment à la digestion. Il offre également des conseils pour changer d'alimentation, prendre soin de son ventre pour être mieux dans notre corps. Publié en 2014, l'ouvrage continue de compter parmi les titres de développement personnel les plus vendus en France en 2017, selon l'institut GFK.

Qui est l'auteur ? A l'origine de ce livre, il y a Giulia Enders, une étudiante en gastro-entérologie à l'université de Francfort en Allemagne, qui, marquée par un problème de flore intestinale lorsqu'elle est ado, décide de s'intéresser de très près au fonctionnement de l'intestin. En 2012, elle se fait repérer lors d'un concours dans lequel chaque candidat doit présenter de façon originale un sujet scientifique. Sa prestation, filmée, sera vue plus d'un million de fois et notamment par un agent littéraire qui lui propose alors d'écrire un livre sur le sujet.

La Vie secrète des arbres

C'est quoi ce livre ? En 272 pages, l'ouvrage explique au lecteur comment les arbres sont des humains comme les autres, comment ils communiquent entre eux et se soucient des êtres vivants qui les entourent. Il nous pousse aussi à la réflexion sur la place de la nature et sur le fonctionnement des hommes dans la société. Ce best-seller allemand, traduit dans une trentaine de langues, est aujourd'hui l'un des titres les mieux vendus en France sur Amazon, la Fnac et Decitre.

Qui est l'auteur ? C'est l'Allemand Peter Wohlleben, forestier pendant vingt ans, aujourd'hui directeur d'une forêt écologique qui est derrière ce livre. Il s'est basé sur ses connaissances scientifiques et sur des anecdotes pour écrire cet ouvrage.

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une

C'est quoi ce livre ? C'est un roman, un ouvrage de fiction "feel good" qui compte parmi les meilleures ventes de la Fnac au rayon développement personnel. L'histoire de Camille, une trentenaire mariée et mère d'un garçon, en apparence heureuse mais qui au fond ne l'est pas vraiment jusqu'à ce qu'une rencontre bouleverse son existence et la pousse à sortir de sa routine. Au travers du récit, l'auteure livre des clés et des conseils à ses lecteurs pour qu'eux aussi se posent les bonnes questions et se rapprochent un peu plus du bonheur.

Qui est l'auteur ? Le livre a été écrit par la Française Raphaëlle Giordano. Ancienne étudiante en Arts appliquées, passionnée de psychologie, elle décide en 2006 de démissionner d'une agence de communication pour se lancer dans l'écriture d'ouvrages de développement personnel. "Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" est son premier roman.