"Je change !" : Europe1.fr lance une rubrique "développement personnel"

EDITORIAL

"Je veux changer". Une telle prise de conscience bouleverse autant qu’elle libère. Elle incite à sortir de sa zone de confort. "La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent", disait Einstein. Et celui qui entreprend de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, c’est lui, le vrai sage. Mais que faire ? Comment traduire ce bouleversement en changement de vie, en changements positifs dans SA vie ? Comment découvrir ses talents et développer ses potentiels ?

Une nouvelle rubrique sur le site. Le développement personnel, qui entend répondre à ces questions est - nous en sommes convaincus - une tendance de fond, qui est en train de dessiner l’avenir de notre société. Un mouvement durable qu’il faut décrypter, interroger, présenter avec pédagogie et sérieux, curiosité et objectivité, comme Europe 1 l’a toujours fait avec les changements sociétaux. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui une nouvelle rubrique consacrée au "développement personnel" sur notre site.

Des fiches de lecture. Un Français sur trois a déjà lu au moins un livre de "développement personnel" au cours des 12 derniers mois. Dans les librairies des grandes villes, comme dans les hypermarchés des campagnes, ces ouvrages qui vous donnent des clés pour "lâcher prise", "penser positivement" ou "trouver ses trésors cachés" cartonnent. Nous les lirons, les décortiquerons, les comparerons, pour vous aider à faire le tri et vous en nourrir.

Des conseils. Donner du sens à sa (ses ?) carrière(s), avoir une vie de famille/de couple épanouie, éduquer ses enfants avec bienveillance, se sentir bien dans sa tête et dans son corps… sont des objectifs pour lesquels il n’existe pas de recettes inratables. Par contre, nous partagerons avec vous les conseils les plus pertinents et des sources d’inspiration. Pas à pas, nous vous accompagnerons à travers les étapes les plus importantes de votre vie. En gardant toujours à l’esprit que le seul maître de vos choix, c’est vous.

Des tests et des inspirations. La psychologie positive, le yoga, la méditation ou la sophrologie attirent de plus en plus de curieux. Ces nouvelles méthodes ambitionnent de combler les limites des disciplines traditionnelles. Elles proposent de travailler à la fois sur le corps, l’âme et l’esprit, là où la médecine, la psychologie, la psychanalyse, la philosophie ou même, les religions, se concentraient surtout sur l’un ou l’autre de ces aspects de ce qui fait l’être humain. Nous testerons pratiques et courants de pensée, nous les analyserons, soupèserons leurs bienfaits comme leurs limites, animés par le souci constant de vous aider à y voir plus clair. Dans l’océan du développement personnel nagent les charlatans comme des personnalités parmi les plus inspirantes de notre temps. Europe 1 plonge au milieu d’eux, en éclaireur.