Virginie Efira : au cinéma, "quand tout est trop servi, il y a très peu d'émotions"

Elle est la voix de Maggie dans le film d'animation Croc-Blanc, adapté du roman de Jack London, qui est sorti en salles le 28 mars. Virginie Efira était l'invitée de l'émission Un dimanche de cinéma pour évoquer ce nouveau "rôle".

"Le cinéma doit être multiple". L'histoire est celle d'un chien-loup, Croc-Blanc, qui grandit dans une famille d'Indiens. Mais la vie de l'animal est bientôt bouleversée, et d'aventure en aventure, le chien-loup est finalement recueilli chez Maggie, femme du Marshall. "Elle va plus apprivoiser que dompter. Le chien-loup a un côté sauvage puissant et une possibilité d'être domestiqué. Elle comprend cette ambivalence et lui fait confiance", décrit l'actrice.

La particularité du film est de faire également comprendre les sentiments de l'animal sans lui donner la parole, à l'inverse de la tendance actuelle qui fait souvent parler les animaux. "Je suis très sensible à l'idée que le cinéma doit être multiple. Il y a plein de manières de raconter les histoires. Ce que j'aime, c'est quand le spectateur a la possibilité d'y trouver sa propre place. Quand tout est trop servi, il y a très peu d'émotions (...) On n'est pas obligé des retranscrire toutes les pensées", défend Virginie Efira. "Il y a là quelque chose d'assez libre."

"J'ai beaucoup menti". L'actrice avoue aussi avoir fait l'impasse sur la lecture du livre. "J'ai beaucoup menti en disant que je l'avais lu. En plus, j'ai pas mal de livres de Jack London ! J'ai honte parce que j'ai l'impression que c'est un livre qui peut s'adresser aux enfants et adolescents sans être vraiment de la littérature enfantine ou adolescente. On le voit dans le film, l'histoire prend aussi en charge aussi le grave, la cruauté. Ce n'est que que comme ça qu'on peut aussi raconter la beauté, en prenant le pôle inverse", souligne la comédienne que l'on retrouvera prochainement - cette fois en chair et en os sur écran - dans le prochain film du réalisateur Paul Verhoeven, avec qui elle avait déjà tourné dans le film Elle.

