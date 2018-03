Véronique Mortaigne : Après leur rencontre, "Jane Birkin et Serge Gainsbourg vont se réparer ensemble"

INTERVIEW

C'est un des couples les plus mythiques de la chanson française. Jane Birkin et Serge Gainsbourg sont restés ensemble pendant douze ans. Dans Double Je, Véronique Mortaigne évoque ces années d'amour-passion, nées de leur rencontre en 1968 sur le plateau de tournage de Slogan, un film de Pierre Grimblat.

"Ils vont beaucoup s'amuser". "À l'époque de cette rencontre, Gainsbourg est dans la déprime totale car il s'est fait plaquer par Brigitte Bardot. Jane Birkin, elle, n'est pas bien car son mari est parti avec une femme plus jeune, alors qu'elle n'a que 20 ans", explique Véronique Mortaigne au micro d'Europe matin. "Ils ont été largués tous les deux et ils vont se réparer ensemble. Ils vont beaucoup s'amuser", souligne la journaliste.

"Elle lui a vraiment apporté quelque chose". Dans son ouvrage, Véronique Mortaigne tente aussi de prendre à contre-pied les façons de voir ce couple. "On fait toujours les choses à l'inverse", estime la journaliste. "On dit que c'est la muse, donc elle l'aurait juste inspiré, alors que non. Elle lui a vraiment apporté quelque chose et en premier lieu, de la féminité", affirme-t-elle. Véronique Mortaigne rappelle notamment que les deux artistes avaient tous les deux un côté très androgyne. "Le deuxième apport qu'elle a eu, c'est la légèreté, car il était turlupiné, avec un passé compliqué", détaille la journaliste.