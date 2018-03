Valérie Lemercier évoque son film sur Céline Dion : "Ce n'est pas pour me moquer d'elle"

INTERVIEW

Au micro d'Europe matin, Valérie Lemercier a évoqué ses projets et notamment son prochain film, un biopic sur Céline Dion. Lundi soir, la comédienne va d'ailleurs recevoir le prix Henri-Jeanson, des mains de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). Une distinction qui récompense "l'insolence, l'humour et la puissance dramatique" d'un auteur. Des ingrédients que l'on a retrouvé lors de son interview à l'antenne lors d'un duo avec Patrick Cohen, et qu'on devrait retrouver dans ce nouveau projet.

"Le personnage s’appellera Aline Dieu". Valérie Lemercier est en pleine écriture en ce moment. La comédienne prépare son film sur la vie de Céline Dion, dans lequel elle tiendra le rôle principal. "C'est librement inspiré de sa vie, le personnage s’appellera Aline Dieu", précise l'actrice. À ses côtés, pour jouer René Angélil, on retrouvera le comédien Jérôme Commandeur, sur Europe 1 tous les matins pour sa pastille d'humour à 7h25.

Céline Dion, "une femme au parcours incroyable". Valérie Lemercier incarnera donc une chanteuse, de 5 à 55 ans, dont la vie sera très proche de celle de la star canadienne. "Je connaissais peu sa vie, son enfance. C'est une femme qui a un parcours incroyable", souligne l'actrice. Elle précise d'ailleurs que, même si le film comportera "plein de choses drôles", "ce n'est pas pour me moquer de Céline Dion". "Je suis très émue par sa vie et son parcours", explique-t-elle. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée.