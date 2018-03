Tahar Rahim : "C'était un challenge de me retrouver face à l'un des acteurs que j'admire le plus"

INTERVIEW

Découvert dans Un prophète en 2008 - ce qui lui valu le César du meilleur espoir masculin en même temps que celui de meilleur acteur - Tahar Rahim est à l’affiche du film Marie-Madeleine, dans le rôle de Judas, aux côtés de Joaquin Phoenix et Rooney Mara. Il était l'invité d'Un dimanche de cinéma pour évoquer ce film qui sort en salles le 28 mars.

"L'un des plus grands acteurs actuellement". Jouer face à ces deux grands noms du cinéma n'a pas été simple. "J'ai eu la pression. Je ne cessais de me répéter 'ce n'est pas ailleurs, pas demain, c'est maintenant !'. C'était un challenge assez important de me retrouver face à l'un des acteurs que j'admire le plus, certainement l'un des plus grands que l'on a actuellement." L'acteur a par ailleurs dû tourner en anglais. "C'est un ensemble de chose qui a fini par me porter plutôt que de m'inhiber."

"Dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle ça une trahison ?". Le film prend le parti de donner à Marie-Madeleine une place prépondérante aux côtés du Christ, au même titre que les apôtres. "J'étais au fait que Marie-Madeleine avait été transformée, au VIe siècle je crois, en prostituée. C'est une chose que je trouvais aberrante. Et j'avais des questions sur Judas", explique l’acteur. Dans le grand public, Judas est l'incarnation du traître mais le film n'en donne pas une approche aussi simple : il trahit pour obliger Jésus à se révéler. "Dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle ça une trahison ? C'est en ça que le personnage m'intéressait beaucoup. Ce qui est beau dans ce rapport entre Judas, Jésus et Marie, c'est que Marie étant l’apôtre des apôtres, elle pardonne Judas, mais lui, non, Judas ne se pardonne pas", indique Tahar Rahim qui voit dans ce film plus qu'un film sur la religion : "C'est un film sur la fédération, l'équité, la foi dans le divin, l'autre, l'humain, la conviction. C'est en ça que le film est universel."

