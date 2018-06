Solidays fête ses 20 ans : "On est là, on est debout, on est trop bien", s'enthousiasment les fans

REPORTAGE

Solidays a lancé son coup d'envoi vendredi soir sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp. Le festival destiné à récolter des fonds pour la recherche contre le Sida fête ses 20 ans en 2018. Près de 70.000 spectateurs étaient au rendez-vous pour la première soirée. Les chanteurs Eddy de Pretto et Jain étaient notamment au rendez-vous.

Un show "brute" pour Eddy de Pretto. Comme à son habitude, Eddy de Pretto arrive sur scène avec un look atypique : un short, des chaussettes relevées jusqu'aux genoux et une casquette. Un style simple jusque dans la scénographie. L'artiste est accompagné d'un seul batteur avec en fond de scène une grille métallique. "J'ai réussi à amener, avec énormément peu de choses visuellement, quelque chose d'assez brut, d'impactant. Et c'est ça que je recherche", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1.

Parmi les autres artistes présents vendredi, on trouvait Nekfeu :

C’était le feu avec #NekFeu sur la scène paris de #Solidays20anspic.twitter.com/zsdhOhGObI — Chrislin NR (@Saint_chrislin) 22 juin 2018

Jain, une artiste qui rassemble. Les 70.000 spectateurs rassemblés vendredi ont également pu danser et vibrer au rythme de Jain. La jeune prodige de la scène française assure le show et le public est exalté. "On est là, on est debout, on n'est pas assis dans l'herbe. On est trop bien", commente l'une d'elles avec enthousiasme. "J'étais vraiment venu pour le festival Solidays et que Jain soit là, c'est encore plus génial." "Elle respire la joie de vivre", "Elle est enjouée et du coup, ça nous entraîne et ça rassemble. Regardez les gens !", désigne une autre fan.

Merci pour votre acceuil et votre générosité @Solidays ❤️ pic.twitter.com/yKtSyLY2kc — JAIN (@Jainmusic) 23 juin 2018

David Getta et Big Flo et Oli pour samedi. La fête a duré jusqu'à cinq heures du matin. Samedi, c'est au tour de David Guetta ou encore Bigflo et Oli d'entrer sur scène et de s'engager dans la lutte contre le sida.