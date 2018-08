Soirée plus courte, cinéma populaire… Les Oscars vont changer

L'Académie des Oscars a pris des mesures pour raccourcir sa cérémonie annuelle, critiquée pour sa longueur. Elle va aussi créer une nouvelle catégorie destinée à récompenser un film populaire, après avoir été régulièrement taxée d'élitisme. "Le changement arrive aux Oscars", a tweeté mercredi l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, qui préside à l'organisation de la cérémonie de récompenses qui se déroule traditionnellement fin février ou début mars.

Des récompenses pendant la publicité. La 90e édition des Oscars, le 4 mars 2018, a duré 3h54, non loin du record absolu, établi en 2002 avec 4h20. L'Académie vise désormais "une retransmission de trois heures, plus accessible globalement", a-t-elle indiqué dans une lettre du président John Bailey et de la directrice générale Dawn Hudson aux membres. Pour y parvenir, si le nombre de catégories primées va rester le même, certaines récompenses seront remises lors de coupures publicitaires. Un court montage des remises de ces prix sera ensuite diffusé à l'antenne plus tard dans la retransmission.

Par ailleurs, souvent critiquée pour son élitisme, primant, depuis le milieu des années 2000, essentiellement des films au succès modeste en salles, l'Académie a décidé de créer un nouvelle catégorie destinée aux films populaires. L'organisation n'a pas précisé quels seront les critères d'éligibilité à cette catégorie, intitulée provisoirement "réalisation remarquable pour un film populaire" (Outstanding achievement in popular film).

Une cérémonie avancée à début février. Troisième sujet de critiques, il a été reproché récemment aux Oscars d'arriver très tard dans la saison des récompenses, notamment près de deux mois après la cérémonie des Golden Globes. Pour raccourcir ce délai, l'Académie a décidé de fixer, à compter de 2020, la soirée des Oscars début février et non plus fin février ou début mars comme traditionnellement. La 92ème cérémonie aura ainsi lieu le 7 février et non le 23 comme annoncé initialement. La 91ème cérémonie demeure fixée au 24 février 2019.