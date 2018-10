Sofiane : "Il y a des talents incroyables" dans le 93

INTERVIEW

C’est l’histoire d’un album que beaucoup pensaient irréalisable. Le rappeur Sofiane a créé l’événement en regroupant la crème de la scène de Seine-Saint-Denis pour un projet commun, intitulé 93 Empire et paru vendredi dernier. Le rappeur est revenu pour Europe 1 sur la sortie de cet album qui réunit 40 artistes du département de banlieue parisienne, dont NTM. "Le 93, c’est un historique douloureux pour nous. On a des réalités sociales que personne ne nie, et nous non plus. Mais dans tout ça, il y a des talents incroyables avec des carrières de fou. J’ai essayé de ressortir ce qu’il y a de plus positif. Parfois, avec l’ego de chacun, il faut que quelqu’un dise : ‘Venez les gars’", a déclaré Sofiane, invité lundi soir dans l’émission Musique! d’Émilie Mazoyer.

"Un vrai kiff d'enfant". Sofiane a réalisé le tour de force de réunir, le temps d’un album, des artistes de la scène actuelle (Vald, Kaaris, Kalash Kriminel…) ainsi que des glorieux anciens, dont NTM, qui sort un titre inédit pour la première fois depuis plus de 20 ans. "Je suis dans un vrai kiff d’enfant. C’est un projet que tout jeune artiste a rêvé de faire. J’ai dit : 'Je vais le faire, venez les gars. On l’a construit tous ensemble, parce que cet étendard (du 93) est beaucoup trop lourd à porter pour deux épaules, même les miennes'."

La chanson Sur le drapeau de NTM et Sofiane :

"J'ai dû chercher Lartiste au fin fond du Maroc". Le rappeur est également revenu sur les difficultés pour mener à bien un tel projet. "Je suis super fier de ce projet, de pouvoir m’engouffrer dans des missions impossibles. C’était trois mois en 24h/24 et sept jours sur sept. C’était trois mois de vie, avec tout l’engagement et la responsabilité qui va avec. Un exemple : un chanteur comme Lartiste, j’ai dû aller le chercher au fin fond du Maroc, chez lui, pour qu’il fasse partie du projet. Je suis allé chercher des gens dans leur salon, dans leur cité…"

Sofiane, connu aussi sous le nom de Fianso, sera en concert le 9 décembre au Zénith de Paris. Pas impossible que certains participants de 93 Empire soient présents pour l'occasion…