Shake Shake Go chante en live "Dinosaur" dans Bonjour la France

Shake Shake Go est un groupe de musique pop avec des influences indie folk. Au départ, c'est en Angleterre que les artistes se sont fait connaître. Après un premier EP en 2015, Shake Shake Go a sorti un album studio en 2016, All in Time. Dans quelques semaines, le groupe sort un nouvel opus. Poppy Jones, Marc Le Goff, Kilian Saubusse et Virgile Rozand étaient dans Bonjour la France pour nous en livrer un extrait live : Dinosaur.

