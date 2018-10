Roselyne Bachelot : "Je ne sais pas cuisiner petit, il y a toujours trop de bouffe"

INTERVIEW

Après plusieurs années en tant que ministre, Roselyne Bachelot donne désormais rendez-aux aux Français sur LCI, entre 9h et 10h. Invitée dans l'émission La table des bons vivants samedi sur Europe 1, la chroniqueuse s'est dévoilée côté cuisine.

"Je ne sais pas faire petit". "Je suis née le 24 décembre à minuit", indique-t-elle d'emblée, pour se présenter, avant d'évoquer la bûche de Noël et les décors qui accompagnent le dessert traditionnel : "les petits nains, la petite scie et les champignons !", s'exclame-t-elle. Et l'ex femme politique d’enchaîner : "Je suis bonne cuisinière, j'adore faire le marché, les bons produits. J'adore cuisiner pour les copains et même pour moi. Je n'imagine pas, même toute seule chez moi, de ne pas cuisiner un peu, de ne pas me faire une jolie nappe. Je m'installe dans ma salle à manger, jamais dans ma cuisine !"

Ce samedi d'ailleurs, elle reçoit, et pour le menu, ce sera salade de crabe sur pommes de terre tièdes et pousses d'épinards en entrée, rôti de veau à la bourgeoise avec des carottes anciennes cuites en tajine pour le plat, qui s'accompagnera de pommes gaufrettes, et pour finir, un tiramisu revisité servi comme un gâteau. "Je ne sais pas faire petit, il y a toujours trop de bouffe", glisse-t-elle.

"Chansons à boire et à manger". Au petit-déjeuner, elle mise sur le thé "earl grey", mais "carbure au café 100% arabica" pour tenir toute la journée. L'ancienne ministre multiplie en effet les activités médiatiques. En plus de son émission de télé, elle tient une chronique radio sur France musique le vendredi. Le répertoire classique est d'ailleurs l'un de ces centres d'intérêt, ce qui la ramène une nouvelle fois à l'assiette : "Il y a énormément de chansons à boire, à manger dans l'opéra, dans l'opérette, dans la musique", explique-t-elle avant de citer le connu La Traviata et son 'Libiamo'. "Mais il y en a bien d'autres !"