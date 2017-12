"Ride Upon the Storm", "Altered Carbon", "Maniac"…. Ces séries que vous allez découvrir en 2018

EN IMAGES

La nouvelle année s'annonce riche en séries avec des distributeurs qui font feu de tout bois. La plateforme Netflix a déjà annoncé la diffusion de dizaines de nouvelles créations, Canal + espère attirer de nouveaux abonnés grâce à ses fictions originales et la diffusion presque en simultanée de séries américaines, alors que les chaînes hertziennes, pas en reste, produisent de plus en plus de séries.

Des grands noms devant et derrière la caméra. Ce format, qui séduit de plus en plus de téléspectateurs, attire également des grands noms, que ce soit derrière la caméra - Jean-Jacques Annaud adapte cette année en série le best-seller La vérité sur l'Affaire Harry Québert - ou devant : Nathalie Baye sera l'héroïne de Nox, nouvelle création de Canal +, et l'actrice oscarisée Emma Stone jouera dans Maniac, série actuellement en tournage pour Netflix.