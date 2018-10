Richard Berry et le théâtre : "'c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'être un acteur vivant"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Richard Berry prend la robe d'avocat, le temps de monter sur les planches. Le spectacle dans lequel il joue, Plaidoiries, connaît un succès fou. À l'affiche du théâtre Antoine, à Paris, depuis le 12 septembre, la pièce est prolongée du 4 au 31 décembre au Comédia-Théâtre. Chez Anne Roumanoff mardi, le comédien évoque le plaisir qu'il a à jouer sur scène.

Cinq affaires historiques. Dans Plaidoiries, mise en scène par Éric Théobald d’après le livre Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron, Richard Berry se glisse dans la peau de cinq ténors du barreau, qui plaident pour cinq affaires différentes : Gisèle Halimi défendant l'avortement, Paul Lombard voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci, le triple infanticide de Véronique Courjault, le procès Papon et Jean-Pierre Mignard, défendant les familles de Bouna Traoré et Zyed Benna.

>> De 11h à 12h30, c’est tous les jours Anne Roumanoff sur Europe 1 ! Retrouvez le replay de l’émission ici

"Ce sont des vraies plaidoiries, qu'il a reconstituées (Matthieu Aron, ndlr). Certaines, parce ce qu'elles ont été prises en sténographie par des secrétaires pendant le procès, d'autres, parce que les avocats en question les avaient écrites", raconte Richard Berry. À chaque fois, sur scène, le procès est contextualisé, l'histoire de l'affaire expliquée, pour que le public comprenne mieux la plaidoirie.

"J'aime bien l'idée d'écrire dans l'eau". Interrogé sur le fait d'être seul en scène, le comédien confie : "c'est un plaisir énorme". "Au départ, il y a une peur qui n'est pas similaire au trac que l'on a quand on est entouré de partenaires. Là, c'est l'inverse, je m'adresse aux gens et les spectateurs deviennent des jurés", détaille Richard Berry.

L'acteur, qui a débuté à la Comédie-Française et y est resté pendant sept ans, souligne à quel point le théâtre est un art fondateur pour lui. "C'est ce qui fait que j'ai l'impression d'être un acteur vivant, avec cet échange avec le public tous les soirs", indique-t-il. "Et puis j'aime bien l'idée d'écrire dans l'eau, qu'il faille tout refaire chaque soir, j'ai l'impression de revivre, de renaître. (...) Le théâtre me fait du bien", affirme l'acteur.