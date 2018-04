Tout est parti d'une nuit, un "coup de foudre" dans un studio. Le Britannique Dennis et le Français Hervé, amis du groupe The Shoes, se sont rencontrés par hasard et ont décidé de collaborer. Le 30 mars dernier est sorti leur premier album AA, pour lequel le duo souhaite "vouloir l'exigence de l'écriture pop, mais avec l'âme du gospel". Dans Bonjour la France, Postaal interprète un extrait de ce nouveau disque : (Taking My) Freedom.