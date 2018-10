Plus de 1,65 million de visiteurs pour "Heavenly Bodies" au Met de New York, un record

L'exposition du Metropolitan Museum "Heavenly Bodies", consacrée aux interactions entre la mode et la religion catholique, a attiré 1,659 million de visiteurs, un record pour le musée new-yorkais, a-t-il annoncé jeudi.

Un nombre record de visiteurs. L'exposition, qui a débuté le 10 mai et fermé ses portes lundi, était répartie entre le bâtiment principal du Met, sur la Cinquième avenue, et les Cloisters, l'extension du musée située à l'extrême nord de Manhattan. En ne prenant que le nombre des visiteurs de la partie exposée dans le bâtiment principal, soit plus de 1,43 million, "Heavenly Bodies : Fashion and the Catholic Imagination", de son titre complet, éclipse "Tutankhamun" (Toutankhamon), exposition événement de 1978 et son 1,36 million de visiteurs.

L'exposition de mode la plus vues au Met. "Heavenly Bodies" a également fait bien mieux que les précédentes expositions du Costume Institute, le département du musée consacré à la mode. Le record était jusqu'ici détenu par "China : Through the Looking Glass", vue par 815.992 personnes en 2015.

Des expositions françaises battues. Par comparaison, l'exposition "Delacroix (1798-1863)" a enregistré, de fin mars à fin juillet, près de 540.000 visiteurs au Louvre, un record pour le musée parisien. Cette même exposition a depuis voyagé jusqu'au Met, où elle est visible depuis mi-septembre. Toujours à Paris, l'exposition phare "Icônes de l'art moderne - La Collection Chtchoukine" a attiré 1,205 million de personnes d'octobre 2016 à mars 2017.